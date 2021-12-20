Рафаэлю Надалю вручили приз за Fair Play

Король грунта Рафаэль Надаль отсутствовал на соревнованиях последние четыре месяца, так как восстанавливался от травмы ноги.

17 декабря испанский теннисист провел свой первый матч, начиная с августа.

Надаль проиграл Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) – 3:6, 5:7.

Затем испанец сыграл с Денисом Шаповаловым в матче за третье место и уступил в трех сетах – 7:6, 3:6, 6:10.

Премия Стефана Эдберга вручается с 1996 года. Швейцарец Роджер Федерер является рекордсменом – он получал ее 13 раз.