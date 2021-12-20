13:14 20.12.2021
Рафаэлю Надалю вручили приз за Fair Play
Фото: Instagram/rafaelnadal
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в пятый раз подряд выиграл награду Стефана Эдберга, которая вручается за спортивное поведение и честную игру, сообщает Zakon.kz.
Король грунта Рафаэль Надаль отсутствовал на соревнованиях последние четыре месяца, так как восстанавливался от травмы ноги.
17 декабря испанский теннисист провел свой первый матч, начиная с августа.
Надаль проиграл Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) – 3:6, 5:7.
Затем испанец сыграл с Денисом Шаповаловым в матче за третье место и уступил в трех сетах – 7:6, 3:6, 6:10.
Премия Стефана Эдберга вручается с 1996 года. Швейцарец Роджер Федерер является рекордсменом – он получал ее 13 раз.