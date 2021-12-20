13:43 20.12.2021
Семья пострадала в результате ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
Водитель Kia Rio двигался из города в сторону Алматинской области. По его словам, как только автомобиль спустился с развязки, он почувствовал, что его тянет вправо.
Затем он вывернул руль влево, отчего потерял управление и вылетел на полосу встречного движения.
Удар пришелся на стоящий в пробке минивэн Mitsubishi Chariot, в салоне которого находилась семья – муж, жена и двое маленьких детей. В результате ДТП их госпитализировали в ближайшую больницу
Фото: Zakon.kz
Водитель Kia от госпитализации отказался.
Фото: Zakon.kz