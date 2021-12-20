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13:43 20.12.2021

Семья пострадала в результате ДТП в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла на Кульджинском тракте около новой развязки, передает Zakon.kz.

Водитель Kia Rio двигался из города в сторону Алматинской области. По его словам, как только автомобиль спустился с развязки, он почувствовал, что его тянет вправо.

Затем он вывернул руль влево, отчего потерял управление и вылетел на полосу встречного движения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Удар пришелся на стоящий в пробке минивэн Mitsubishi Chariot, в салоне которого находилась семья – муж, жена и двое маленьких детей. В результате ДТП их госпитализировали в ближайшую больницу

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель Kia от госпитализации отказался.

Александр Смолин
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