Семья пострадала в результате ДТП в Алматы

Водитель Kia Rio двигался из города в сторону Алматинской области. По его словам, как только автомобиль спустился с развязки, он почувствовал, что его тянет вправо.

Затем он вывернул руль влево, отчего потерял управление и вылетел на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Удар пришелся на стоящий в пробке минивэн Mitsubishi Chariot, в салоне которого находилась семья – муж, жена и двое маленьких детей. В результате ДТП их госпитализировали в ближайшую больницу

Фото: Zakon.kz

Водитель Kia от госпитализации отказался.