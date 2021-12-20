Появились новые подробности инцидента с поврежденным авто чиновника в СКО

Как рассказали в ведомстве 7152.kz, водителем авто является 25-летний житель Петропавловска, который был принят на работу в апреле этого года. Ранее мужчина работал в отделе ЖКХ Петропавловска и аппарате акима Мамлютского района СКО.

В выходные и праздничные дни данный автомобиль не подлежит пользованию. Несмотря на имеющийся запрет, водитель без ведома руководства выехал в один из районов, где проживают его родственники. Пресс-служба Департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО

В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Фотографии с места происшествия появились в одном из Instagram-пабликов.

19 декабря стало известно, что поврежденное авто чиновника нашли на трассе в СКО. Источники в СМИ сообщали, что по легковушке стреляли. Данный факт был внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведется следствие.