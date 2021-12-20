Срок уплаты ряда налогов истекает 20 декабря
В частности, речь идет о представлении:
расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00, если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в ноябре 2021 года;
декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в ноябре 2021 года.
Также истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:
акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за ноябрь 2021 года;
платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в ноябре 2021 года) за 2021 год.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.