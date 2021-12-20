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Законодательство РК
13:51 20.12.2021

Срок уплаты ряда налогов истекает 20 декабря

уплата налогов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 декабря 2021 года истекает срок представления ряда форм налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о представлении:

  • заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2021 года по ф. 328.00;

  • расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00, если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в ноябре 2021 года;

  • декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в ноябре 2021 года.

Также истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:

НДС в Евразийском экономическом союзе за ноябрь 2021 года;

акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС за ноябрь 2021 года;

платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в ноябре 2021 года) за 2021 год.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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