14:23 20.12.2021
ДТП в Алматинской области — погибли женщина и младенец
Фото: Zakon.kz
Смертельная авария произошла около села Жанакурлыс Жамбылского района. Шокированный последствиями участник ДТП призвал водителей быть внимательными и не нарушать правила, передает Zakon.kz.
Трагедия произошла в праздничный день – 16 декабря.
Молодой житель села Кайназар Енбекшиказахского района взял с собой из Алматы попутчиков. Пассажирами его Chevrolet Cruze стали 21, 30 и 47-летние жительницы города с девятимесячным младенцем.
По дороге они столкнулись с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-21063.
В результате ДТП одна из женщин, находившихся в Chevrolet, скончалась на месте.
Двух водителей и остальных пассажиров автомашин госпитализировали.
Ребенок от полученных травм скончался в лечебном учреждении через два часа. Пресс-служба ДП Алматинской области
Факт аварии зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.