ДТП в Алматинской области — погибли женщина и младенец

Трагедия произошла в праздничный день – 16 декабря.

Молодой житель села Кайназар Енбекшиказахского района взял с собой из Алматы попутчиков. Пассажирами его Chevrolet Cruze стали 21, 30 и 47-летние жительницы города с девятимесячным младенцем.

По дороге они столкнулись с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-21063.

В результате ДТП одна из женщин, находившихся в Chevrolet, скончалась на месте.

Двух водителей и остальных пассажиров автомашин госпитализировали.

Ребенок от полученных травм скончался в лечебном учреждении через два часа. Пресс-служба ДП Алматинской области

Факт аварии зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.