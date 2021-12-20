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Законодательство РК
14:23 20.12.2021

ДТП в Алматинской области — погибли женщина и младенец

авария полиция Фото: Zakon.kz
Смертельная авария произошла около села Жанакурлыс Жамбылского района. Шокированный последствиями участник ДТП призвал водителей быть внимательными и не нарушать правила, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла в праздничный день – 16 декабря.

Молодой житель села Кайназар Енбекшиказахского района взял с собой из Алматы попутчиков. Пассажирами его Chevrolet Cruze стали 21, 30 и 47-летние жительницы города с девятимесячным младенцем.

По дороге они столкнулись с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ-21063.

В результате ДТП одна из женщин, находившихся в Chevrolet, скончалась на месте.

Двух водителей и остальных пассажиров автомашин госпитализировали.

Ребенок от полученных травм скончался в лечебном учреждении через два часа. Пресс-служба ДП Алматинской области

Факт аварии зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Александр Смолин
МВД РК Алматинская область
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