В зоопарке Алматы поселились новые питомцы

Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты.

Пусть в зоопарке им будет лучше, чем в цирке;

Какие же красивые;

Я за месяц наверное столько мяса не съем. Завидую им. А вообще новость прекрасная;