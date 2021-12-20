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14:13 20.12.2021

В зоопарке Алматы поселились новые питомцы

хищники пополнение Фото: Скриншот видео
Алматинский зоопарк пополнился новыми хищниками, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

К нам приехали амурские тигры, одного зовут Лад, второго Бентли, им по два года. Прибыли они из Астанинского цирка 27 ноября и сейчас находятся на карантине. Пресс-служба КГКП «Алматинский зоологический парк»

Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты.

В данный момент состояние тигров удовлетворительное, они еще молоды и играют друг с другом, как обычные котята. В день каждый получает по 6 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина).Пресс-служба КГКП «Алматинский зоологический парк»

  • Пусть в зоопарке им будет лучше, чем в цирке;

  • Какие же красивые;

  • Я за месяц наверное столько мяса не съем. Завидую им. А вообще новость прекрасная;

  • Пусть на новом месте им будет хорошо! отметили комментаторы.

Анастасия Московчук
Алматы
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