14:13 20.12.2021
В зоопарке Алматы поселились новые питомцы
Фото: Скриншот видео
Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.
К нам приехали амурские тигры, одного зовут Лад, второго Бентли, им по два года. Прибыли они из Астанинского цирка 27 ноября и сейчас находятся на карантине. Пресс-служба КГКП «Алматинский зоологический парк»
Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты.
В данный момент состояние тигров удовлетворительное, они еще молоды и играют друг с другом, как обычные котята. В день каждый получает по 6 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина).Пресс-служба КГКП «Алматинский зоологический парк»
Пусть в зоопарке им будет лучше, чем в цирке;
Какие же красивые;
Я за месяц наверное столько мяса не съем. Завидую им. А вообще новость прекрасная;
Пусть на новом месте им будет хорошо! – отметили комментаторы.