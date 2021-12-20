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14:34 20.12.2021

Токаев принял главу Межпарламентского союза

встреча Акорда сотрудничество Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, в ходе беседы обсуждены актуальные направления взаимодействия Казахстана с Межпарламентским союзом.

Приветствуя Дуарте Пашеку, президент отметил важность его визита в нашу страну с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению сотрудничества с Межпарламентским союзом.

Межпарламентский союз очень важная и лидирующая организация в деле развития межпарламентских связей. Ваш визит политически важен с точки зрения расширения парламентской дипломатии. Мы уделяем большое внимание развитию тесных отношений с Межпарламентским союзом и будем поддерживать вашу миссию на посту председателя этой важной организации.Касым-Жомарт Токаев

Токаев проинформировал Дуарте Пашеку о реализации в стране масштабных политических реформ, направленных на укрепление демократических институтов, верховенство закона, обеспечение прав человека и гендерного равенства. Глава государства также пригласил его принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

В свою очередь Дуарте Пашеко выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за возможность встречи и поздравил его с 30-летней годовщиной Независимости Казахстана. Он высоко оценил экономические и дипломатические успехи нашей страны за этот период, отметив, что Казахстан является примером построения диалога между странами и людьми.

Португальский парламентарий также проинформировал главу государства о приоритетах развития Межпарламентского союза на предстоящий период.

В контексте развития казахстанско-португальских отношений отмечен поступательный характер развития сотрудничества между Нур-Султаном и Лиссабоном.

Анастасия Московчук
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