Пока актуальности нет – министр финансов о налоге на роскошь

Да, вопрос введения налога на роскошь два-три года назад рассматривался. Будем и дальше прорабатывать его. Пока актуальности в этом вопросе нет. Мы рассматривали, обсуждали, пока не внесли конкретные предложения. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

По его словам, налогово-таможенную политику в стране курирует Министерство национальной экономики.