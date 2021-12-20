14:51 20.12.2021
Пока актуальности нет – министр финансов о налоге на роскошь
Фото: pixabay
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса заявил, что пока нет необходимости ведения в стране налога на роскошь, передает корреспондент Zakon.kz.
Да, вопрос введения налога на роскошь два-три года назад рассматривался. Будем и дальше прорабатывать его. Пока актуальности в этом вопросе нет. Мы рассматривали, обсуждали, пока не внесли конкретные предложения. Министр финансов Ерулан Жамаубаев
По его словам, налогово-таможенную политику в стране курирует Министерство национальной экономики.
Необходимо определиться с дефиницией, что такое богатство и что такое сверхбогатство. С какой суммы нужно платить (налог. – Прим. ред.) и в каком размере.Глава Минфина Казахстана