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14:51 20.12.2021

Пока актуальности нет – министр финансов о налоге на роскошь

налогообложение, вычеты Фото: pixabay
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса заявил, что пока нет необходимости ведения в стране налога на роскошь, передает корреспондент Zakon.kz.
Да, вопрос введения налога на роскошь два-три года назад рассматривался. Будем и дальше прорабатывать его. Пока актуальности в этом вопросе нет. Мы рассматривали, обсуждали, пока не внесли конкретные предложения. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

По его словам, налогово-таможенную политику в стране курирует Министерство национальной экономики.

Необходимо определиться с дефиницией, что такое богатство и что такое сверхбогатство. С какой суммы нужно платить (налог. – Прим. ред.) и в каком размере.Глава Минфина Казахстана
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