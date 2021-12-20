Нейропсихолог объяснил, почему детям не стоит играть с планшетом

Нейропсихолог, как пишет радио Sputnik, считает, что в последние годы в мире постоянно растет число детей с нарушениями речи и познавательных процессов.

Мы с коллегами стали соотносить информацию о том, как развивается мозг в норме и в патологии, и какие структуры мозга связаны с развитием знаковой функции. Андрей Цветков

По его словам, в середине 20 века ученые очень неплохо узнали, как речь, картинки, цифры связаны с корой головного мозга у взрослых.

Мы точно знаем, что у детей кора головного мозга незрелая, а нарушения речи и других познавательных процессов мы видим в четверти всех случаев. То есть это четверть всех детей в популяции. Андрей Цветков

Одной из причин, которая значительно осложняет развитие ребенка, является информационная перегрузка.

Сейчас часто говорят о том, что возрастные нормы, сформулированные 80-100 лет назад, якобы устарели, и дети должны развиваться иначе. Если учесть, что последние примерно 40 тыс. лет мозг человека разумного не претерпевал существенных анатомических изменений, то представить, что за 100 лет грубо изменились нормы психического развития, мы никак не можем. Но действительно мы сталкиваемся с факторами влияния среды, которые изменяют развитие. И самый очевидный из них – информационная перегрузка. Если про «бэбибумеров» говорили, что это поколение, воспитанное телевизором, то сейчас мы говорим о куда более грубой истории – о детях планшетов. Потому что ребенок перед телевизором хотя бы играл обычными игрушками. Андрей Цветков

Как ребенку в деревне не дают раньше времени топор, так и дошкольнику не стоит позволять играть с планшетом. Все дело в том, что, играя с телефоном, дети имеют дело лишь с абстрактными знаками, а значит и психика у них развивается не так, как если бы они держали в руках обычные детские игрушки.