Зампред Нацбанка объяснил, для чего установлен порог достаточности пенсионных

Методология расчета порога была разработана правительством. Ее основная задача – чтобы у каждого гражданина сохранился необходимый объем средств для получения достаточного уровня пенсии. Я считаю, что сам порог должен оставаться. Берик Шолпанкулов

Он напомнил, что текущий рост произошел, потому что размер минимальной заработной платы увеличился до 60 тыс. тенге.

Это существенно повлияло на перерасчет (порогов достаточности. – Прим. ред.) Берик Шолпанкулов

Зампред Нацбанка отметил, что сама система расчета динамична.

Это правильная мера. Я бы хотел сказать, что основная задача пенсионной системы – это сохранение системы и накопление средств для обеспечения пенсионных выплат будущим пенсионерам. Я считаю, что пороги должны быть достойными, чтобы пенсионеры могли реализовывать свои желания. Но самая главная задача порога – это скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии. Надо не забывать об этом. Считаю некорректным делать акценты на другие вещи. Берик Шолпанкулов

Он подчеркнул, что существует очень много жилищных программ по поддержке как молодых, так и нуждающихся в жилье, в рамках которых они могут реализовать свое право.

У меня есть порог достаточности, но я его не сниму. Я предполагаю, что моя главная цель – чтобы я получал достойную пенсию. Берик Шолпанкулов

3 декабря стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд повысил порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Позднее в ЕНПФ объяснили, почему изменили порог минимальной достаточности при снятии пенсионных.

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9 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности.

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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов раскритиковал методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Он заявил, что после внесения изменений количество вкладчиков, имеющих возможность использовать накопления, сократится в четыре раза.