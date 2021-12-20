16:15 20.12.2021
В НХЛ перенесли игры между клубами из Канады и США
Фото: Instagram/nhl
Все игры с участием команд из Канады и США, которые должны были состояться с 20 декабря до 23 декабря, будут перенесены, сообщает Zakon.kz.
Данное решение связано с опасениями по поводу трансграничных поездок и изменений характера федеральных ограничений на пересечение границы, передает официальный сайт ассоциации игроков nhlpa.
Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщается о продолжении сезона.
Также НХЛ и NHLPA в данное время рассматривают вопрос участия игроков на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. За последнюю неделю увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.
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