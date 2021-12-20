В НХЛ перенесли игры между клубами из Канады и США

Данное решение связано с опасениями по поводу трансграничных поездок и изменений характера федеральных ограничений на пересечение границы, передает официальный сайт ассоциации игроков nhlpa.

Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщается о продолжении сезона.

Также НХЛ и NHLPA в данное время рассматривают вопрос участия игроков на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. За последнюю неделю увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.