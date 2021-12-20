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16:12 20.12.2021

Президент Токаев дал ряд поручений акиму Кульгинову

встреча, поручения Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял акима Алтая Кульгинова, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за 11 месяцев текущего года.

Главе государства также было доложено о реализуемых мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению системных вопросов в сфере теплоснабжения, инфраструктуры, строительства социального жилья и объектов, а также обеспечению условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

Анастасия Московчук
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