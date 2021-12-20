Президент Токаев дал ряд поручений акиму Кульгинову

По данным официального сайта президента, Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за 11 месяцев текущего года.

Главе государства также было доложено о реализуемых мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению системных вопросов в сфере теплоснабжения, инфраструктуры, строительства социального жилья и объектов, а также обеспечению условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.