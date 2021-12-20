Какой будет погода 21 декабря в Казахстане

На большей части РК ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге республики — погода без осадков. РГП «Казгидромет»

Местами по стране синоптики прогнозируют усиление ветра, туман, гололед, метель.

В западной половине Костанайской области, в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе и востоке Акмолинской области – туман, на западе области гололед, днем на северо-западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

В западной половине Северо-Казахстанской области – метель, гололед, днем ветер 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман.

На севере, востоке и юге Павлодарской и Карагандинской областей – туман, гололед.

Ночью и утром на севере Туркестанской области, на севере и в горных районах Жамбылской области – туман, днем в горных, предгорных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на севере области туман, гололед.

В южной половине Восточно-Казахстанской области – низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке, в центре Атырауской области, на западе, северо-востоке Мангистауской области, ночью и утром на востоке и юге Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.