16:55 20.12.2021
Экс-замакима Нур-Султана Малика Бектурова возглавила компанию Green Mine
Фото: Zakon.kz
Председателем правления компании Green Mine, специализирующейся на переработке техногенных минеральных образований горного производства, стала Малика Бектурова, работавшая до этого заместителем акима Нур-Султана, передает Zakon.kz.
Компания, используя современные технологии по освоению забалансовых руд и техногенных образований, работает над сокращением негативного эффекта на экологию от производственной деятельности недропользователей.
Кроме того, в сотрудничестве с международными компаниями в сфере переработки ТМО реализует проект по строительству полиметаллической обогатительной фабрики.
Малика Бектурова была назначена заместителем акима Нур-Султана в 2016 году.
Курировала вопросы промышленности, предпринимательства, инвестиционного и инновационного развития, государственных услуг, цифровизации, туризма, продовольственного обеспечения, сельского хозяйства, содействия развитию местного содержания и его координации, «экономики простых вещей».