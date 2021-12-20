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Законодательство РК
16:55 20.12.2021

Экс-замакима Нур-Султана Малика Бектурова возглавила компанию Green Mine

производство, бизнес Фото: Zakon.kz
Председателем правления компании Green Mine, специализирующейся на переработке техногенных минеральных образований горного производства, стала Малика Бектурова, работавшая до этого заместителем акима Нур-Султана, передает Zakon.kz.

Компания, используя современные технологии по освоению забалансовых руд и техногенных образований, работает над сокращением негативного эффекта на экологию от производственной деятельности недропользователей.

Кроме того, в сотрудничестве с международными компаниями в сфере переработки ТМО реализует проект по строительству полиметаллической обогатительной фабрики.

Малика Бектурова была назначена заместителем акима Нур-Султана в 2016 году.

Курировала вопросы промышленности, предпринимательства, инвестиционного и инновационного развития, государственных услуг, цифровизации, туризма, продовольственного обеспечения, сельского хозяйства, содействия развитию местного содержания и его координации, «экономики простых вещей».

Анастасия Стативкина
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