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18:07 20.12.2021

Рафаэль Надаль заразился COVID-19

Теннис COVID-19 Положительный тест Фото: Instagram/rafaelnadal
Испанский теннисист Рафаэль Надаль написал в Twitter, что после возвращения из ОАЭ получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает Zakon.kz.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил, что сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат. 

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Хочу сообщить, что по возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на ковид. И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу. У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, с кем был в контакте.Рафаэль Надаль

Исходя из этой ситуации, в календаре испанского теннисиста могут произойти изменения. Есть большая вероятность того, что Надаль пропустит Чемпионат Австралии – 2022.

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