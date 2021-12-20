Рафаэль Надаль заразился COVID-19

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. December 20, 2021

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил, что сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución.

Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos!



Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión. December 20, 2021

Новость по теме Рафаэль Надаль восстановился и снова на корте

Хочу сообщить, что по возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на ковид. И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу. У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, с кем был в контакте. Рафаэль Надаль

Исходя из этой ситуации, в календаре испанского теннисиста могут произойти изменения. Есть большая вероятность того, что Надаль пропустит Чемпионат Австралии – 2022.