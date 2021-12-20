18:37 20.12.2021
Памятник истории реконструируют в Алматы
Фото: пресс-служба управления делами президента РК
У признанной памятником истории и культуры РК резиденции президента обновят облицовку и подсветку, передает Zakon.kz.
Как заверили в пресс-службе Управления делами президента, реконструкция фасада не изменит внешний облик объекта.
Работы будут проводиться строго по исторически заданным параметрам.Пресс-служба Управления делами президента РК
Изначально сооружение по проспекту Назарбаева разрабатывали как комплекс музея В. И. Ленина. Но в 1986 году строительство приостановили. Готовность объекта на тот момент составляла 90%.
Лишь в 1993 году строительство вновь возобновили, но назначение здания поменяли, его продолжили строить как резиденцию президента Казахстана.
После переноса столицы здание сохранило статус резиденции, а в 2000 году комплекс внесли в реестр памятников истории и культуры республиканского значения. Сооружение подлежит государственной охране.