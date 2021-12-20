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18:41 20.12.2021

Григорий Лепс официально развелся

артист Фото: Instagram/gvleps
Суд удовлетворил иск балерины Анны Шаплыковой и развел ее с российским певцом, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Super, на заседание в Хамовнический суд Москвы приходил только представитель Шаплыковой.

Лепс познакомился с будущей супругой Анной Шаплыковой в 2000 году. Спустя два года состоялась их свадьба. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

Известно, что Лепс подарил жене прибыльную ювелирную компанию в ходе раздела имущества перед разводом. СМИ уточняли, что музыкант и его бывшая жена во время брака стали учредителем восьми компаний, одна из которых занимается продажей ювелирных изделий. 15 декабря Лепс вышел из состава учредительной компании, единственной владелицей компании стала Шаплыкова.

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