Более 30 руководителей дорожных служб наказаны в ВКО

В результате проверок 34 юридических и должностных лица дорожных служб, не выполнивших правила зимнего содержания, привлечены к административной ответственности.

По Усть-Каменогорску аналогичные замечания были выявлены после снежных осадков 14-15 декабря у пяти подрядных организаций, занимающихся санитарным содержанием и благоустройством областного центра. Пресс-служба МВД РК

Как уточняется, руководители данных служб также понесли соответствующее административное наказание, в их адрес направлены предписания по устранению имеющихся недостатков.