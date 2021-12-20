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Законодательство РК
19:09 20.12.2021

Более 30 руководителей дорожных служб наказаны в ВКО

уборка снега Фото: polisia.kz
В ноябре-декабре текущего года специалистами дорожного надзора департамента полиции региона проведено более 200 обследований, передает Zakon.kz.

В результате проверок 34 юридических и должностных лица дорожных служб, не выполнивших правила зимнего содержания, привлечены к административной ответственности.

По Усть-Каменогорску аналогичные замечания были выявлены после снежных осадков 14-15 декабря у пяти подрядных организаций, занимающихся санитарным содержанием и благоустройством областного центра. Пресс-служба МВД РК

Как уточняется, руководители данных служб также понесли соответствующее административное наказание, в их адрес направлены предписания по устранению имеющихся недостатков.

Елена Беляева
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