Гвардейцы вернули родителям потерявшегося в Нур-Султане мальчика

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, военнослужащие воинской части 5573 – рядовой Адильхан Сериков и патрульные рядовые Мирас Шадибеков и Азамат Орынбай издалека увидели ребенка. Они сразу направились к нему.

Выяснилось, что мальчик потерялся, но знал телефонный номер мамы наизусть. Гвардейцы доложили начальнику патрульной группы, который и созвонился с родителем. Через некоторое время ребенка отдали родным.