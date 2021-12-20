19:17 20.12.2021
Гвардейцы вернули родителям потерявшегося в Нур-Султане мальчика
Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
Войсковой наряд при патрулировании заметил одинокого ребенка на набережной. Солдаты дождались маму и передали ей мальчика, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, военнослужащие воинской части 5573 – рядовой Адильхан Сериков и патрульные рядовые Мирас Шадибеков и Азамат Орынбай издалека увидели ребенка. Они сразу направились к нему.
Выяснилось, что мальчик потерялся, но знал телефонный номер мамы наизусть. Гвардейцы доложили начальнику патрульной группы, который и созвонился с родителем. Через некоторое время ребенка отдали родным.