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Законодательство РК
19:17 20.12.2021

Гвардейцы вернули родителям потерявшегося в Нур-Султане мальчика

Потерявшийся мальчик Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
Войсковой наряд при патрулировании заметил одинокого ребенка на набережной. Солдаты дождались маму и передали ей мальчика, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, военнослужащие воинской части 5573 – рядовой Адильхан Сериков и патрульные рядовые Мирас Шадибеков и Азамат Орынбай издалека увидели ребенка. Они сразу направились к нему.

Выяснилось, что мальчик потерялся, но знал телефонный номер мамы наизусть. Гвардейцы доложили начальнику патрульной группы, который и созвонился с родителем. Через некоторое время ребенка отдали родным.

Александр Смолин
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