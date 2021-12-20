Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:14 20.12.2021

Усилен контроль за перевозом и реализацией хвойных деревьев в ВКО

Бревна, перевозка, контроль Фото: пресс-служба ДП ВКО
На технологической трассе Алтай – Парыгино был остановлен автомобиль УАЗ под управлением 50-летнего жителя города Алтая, который перевозил ель без соответствующих документов, передает Zakon.kz.

Мужчине грозит штраф в размере пяти МРП.

Кроме того, при патрулировании лесного массива сотрудники лесной охраны в Канонерском филиале РГУ «Семей Орманы» обнаружили незаконную порубку 26 деревьев сосны. Ущерб составил 26 253 тенге. Нарушителя также привлекли к административной ответственности.

Департамент полиции ВКО с 17 по 31 декабря проводит акцию, направленную на выявление и пресечение фактов незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации хвойных пород деревьев в предновогодний период.

С начала акции сотрудниками полиции ВКО выявлено шесть правонарушений, в их числе два административных правонарушения за незаконную порубку хвойных деревьев (ст. 381 – 1 КоАП РК), одно – за повреждение зеленых насаждений (ст. 386 КоАП РК), три – за торговлю в неустановленном месте еловыми ветками (ст. 204 КоАП РК). Пресс-служба ДП ВКО

По области активны 22 мобильные группы, посты выставлены на въездах и выездах в охотничьи хозяйства и угодья.

Александр Смолин
Казахстан
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения
20.12.2021
На Junior Eurovision 2021 казахстанцы заняли 8-е место
20.12.2021
Казахстанские исполнители выступили на «Детском Евровидении – 2021»
19.12.2021
В Алматы ожидается снег
20.12.2021
Министр обороны ФРГ предложила лишить Путина прав на шопинг в Париже
19.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости