Усилен контроль за перевозом и реализацией хвойных деревьев в ВКО

Мужчине грозит штраф в размере пяти МРП.

Кроме того, при патрулировании лесного массива сотрудники лесной охраны в Канонерском филиале РГУ «Семей Орманы» обнаружили незаконную порубку 26 деревьев сосны. Ущерб составил 26 253 тенге. Нарушителя также привлекли к административной ответственности.

Департамент полиции ВКО с 17 по 31 декабря проводит акцию, направленную на выявление и пресечение фактов незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации хвойных пород деревьев в предновогодний период.

С начала акции сотрудниками полиции ВКО выявлено шесть правонарушений, в их числе два административных правонарушения за незаконную порубку хвойных деревьев (ст. 381 – 1 КоАП РК), одно – за повреждение зеленых насаждений (ст. 386 КоАП РК), три – за торговлю в неустановленном месте еловыми ветками (ст. 204 КоАП РК). Пресс-служба ДП ВКО

По области активны 22 мобильные группы, посты выставлены на въездах и выездах в охотничьи хозяйства и угодья.