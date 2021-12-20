Разработаны проекты для решения вододефицита Туркестана

Этот регион исторически всегда считался вододефицитным. Многие специалисты высказывали сомнения, что здесь нет воды. Но сразу после объявления Туркестана областным центром мы собрали здесь большую группу специалистов, лучших специалистов, были проведены большие исследования, и я могу с уверенностью сказать, что проблема питьевой воды в Туркестане уже решена, а по поливной воде будет решена в ближайшем будущем. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Для питья город использует подземные воды Миргалимсайского месторождения и месторождения Карашык, которые вместе с резервными источниками дают более 120 млн куб. м в год, а запасы питьевой воды подтверждены на срок более 20 лет. В то же время для орошения необходимо порядка 230 млн куб. м, и этот объем очень сложно найти в условиях ограниченных водных ресурсов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Основные источники воды в районе Туркестана – это горные реки, берущие начало на склонах гор Каратау, и их питание – дождевое и снеговое.

80% стоков рек в южных регионах приходится на зимне-весенний период, на летне-осенний – около 20%. Поэтому, хотя имеем большие стоки рек, но использовать мы их не можем, потому что негде их накопить и сохранить. Гидротехник и главный инженер ряда проектов в области Умирбек Болысбеков

С изменениями климата часть родников и малых рек стали менее полноводными, то есть объем их стока уменьшился. Чтобы сохранить воды весеннего половодья и использовать их на полив (в мае – августе), нужны водохранилища. Вблизи Туркестана есть всего одно крупное водохранилище – Бугуньское, объем его 370 млн куб. м, то есть почти в два раза больше потребности города. Однако вода рек Боген, Боралдай и Арыс, которая весной накапливается в Бугуньском водохранилище, идет на нужды сельского хозяйства. Эти запасы транспортируются по Туркестанскому магистральному каналу на 142 км в сторону города и дальше.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В условиях Туркестанской области земледелие практически невозможно без орошения, а на канал «подвешано» около 60 кв. км орошаемых земель. Поэтому для нужд ирригации города, зеленого и агропояса Туркестана нужна дополнительная вода, сверх того, что давало Бугуньское водохранилище.

После анализа ситуации в области принят ряд решений – снизить потери при транспортировке, строить новые водохранилища, чтобы «поймать» весенние воды, остроумное решение «добыто» в затопленных шахтах Кентау, откуда будут откачивать воду и использовать для Туркестана, а для резерва построить новый канал машинного водоподъема воды из Сырдарьи. Об этих комплексных решениях снят документальный фильм, в котором подробно рассказывается об идее и ее реализации.

Во-первых, при объеме транспортируемой по ТМК воды в 400 млн куб. м оказалось, что 120 млн куб. м – это потери. Канал еще в 1960-х проложили в земляном русле, а это значит, что вода проникает в землю и не доходит до нужных объектов.

По строительным нормам там, где коэффициент полезного действия (КПД) магистральных каналов меньше 0,9, необходимо предусматривать противофильтрационные мероприятия. Поэтому появилась необходимость уменьшить потерю воды из канала. Для этого был выбран участок, где грунты по трассе канала сложены гравийно-галечниками, а значит потери большие, более 30%. Главный инженер проекта капитального ремонта ТМК Сапаргали Айдарханов

По замерам 2021 года удалось сэкономить около 22 млн куб. м воды, то есть еще ведутся строительные работы, а результат уже зафиксирован. Именно сэкономленная вода пойдет на ирригацию Туркестана.

Во-вторых, в области ведется строительство двух новых водохранилищ – Кенсай-Коскорган-2 (работы завершаются в 2021 году) и Саркырама (на этапе проектирования). В этих водохранилищах соберут весенние паводковые воды, которые раньше не могли использовать эффективно. Общий объем водоотдачи объектов – более 90 млн куб. м.

Также город Кентау по соседству с Туркестаном столкнулся с проблемой подтопления. Разрабатываемое в советское время Миргалимсайское месторождение полиметаллических руд близ Кентау было одним из самых обводненных в мире, то есть под землей шел постоянный приток воды и для разработки рудников откачивали воду. После развала СССР и закрытия рудников в 1994 году откачивать воду стало слишком дорого, и насосы отключили.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Как только рудники затопили, а они находятся выше уровня города Кентау, началось подтопление самого города, дома стали приходить в аварийное состояние. Решение этой проблемы, разработка системы водопонижения в городе Кентау, было основной задачей нашего проекта. Главный инженер проекта София Боциева

В ходе поиска источников воды для Туркестана было подсчитано, что вода из затопленных шахт Кентау может дать городу порядка 40 млн куб. м. То есть проект одновременно решит проблему подтопления Кентау и даст воду для полива Туркестана.

Однако изменчивость годовых стоков рек и риски техногенных происшествий вынуждают руководство области искать надежный резервный источник воды для города. Таким может стать река Сырдарья, воды которой будут поднимать на 44 км на север к Туркестанскому магистральному каналу. Из реки планируется брать 52 млн куб. м воды, что в общем стоке Сырдарьи (более 37 млрд куб. м) не составляет и 1%.

Таким образом управление водными ресурсами позволит собрать необходимый для города объем воды и обеспечить рост и развитие Туркестана.