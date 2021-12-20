На чем базируется экономическое сотрудничество РК и РФ – эксперт

МИА «Казинформ» отмечает, что, согласно словам эксперта, в 2020 году товарооборот между Россией и Казахстаном сократился меньше чем на 5%. А в 2021 году к 10 месяцам аналогичного периода – вырос на треть.

Сейчас уже по 10 месяцам этот показатель превзошел уровень 2019 года. Такая динамика не может не радовать и не наводить на мысль, что не все возможности развития наших хозяйственных связей исчерпаны даже по традиционным направлениям сотрудничества, по традиционным товарным группам, где у нас многие годы налажены прочные хозяйственные связи. Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Афонцев

По мнению спикера, пока страны «не вышли за пределы традиционного контура торговых взаимодействий, который сложился к моменту начала интеграционных процессов в рамках Таможенного союза».

По-прежнему экспорт Казахстана – в основном руды, металлы, химия. По-прежнему главные акценты в экспорте России – по углеводородному сырью и по машиностроительной продукции. С одной стороны, это говорит о том, что у нас прочные основания, конкретные преимущества во взаимной торговле. Но с другой стороны, это говорит о том, что пора бы поискать и другие конкурентные преимущества, учитывая, что общий контекст развития мировой экономики способствует этому. Последние два года мы видели колоссальный импульс, который получили удаленный формат хозяйственного взаимодействия, безперсональный трек осуществления внешнеторговых операций, крайне динамизировалась среда в сферах молодых бизнесов, в том числе высокотехнологичных. Здесь мы должны подумать о том, как использовать соответствующий потенциал. Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Афонцев

Как отметил Афронцев, в хозяйственной сфере обеих стран происходит смена поколений.