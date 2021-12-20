Звезду Болливуда вызвали на допрос после публикации «панамского досье»

Как пишет gazeta.ru, Рай назначили встречу со следователем Управления правоприменения в Нью-Дели. Отмечается, что на первые два вызова актриса брала отсрочку.

Звезде Болливуда пока не предъявлено официальное обвинение.

В «панамском досье» содержатся данные о 12 тыс. граждан Индии. Помимо Рай, на допрос вызвали ее свекра, продюсера Амитабха Баччан.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» о предположительной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В документах фигурируют 35 действующих и бывших глав государств, 400 чиновников из около 100 стран, а также звезды шоу-бизнеса.