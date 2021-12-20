Петра Порошенко обвинили в госизмене из-за покупки угля у ЛНР и ДНР

Как пишет ТАСС, Порошенко вернется на Украину после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска.

Адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что Порошенко вызван на допрос на 23 декабря по делу о госизмене с поставками угля с Донбасса.

Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря. Адвокат экс-президента Илья Новиков

Пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины также сообщила, что «пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республик)». В ГБР уточнили, что он «подозревается в покупке за государственные средства угля у ДНР и ЛНР».

Турчинов, отметил, что в 2014-2015 гг. ситуация была сверхсложной, было военное обострение, и в этих условиях руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность.

Как сообщается, обвинение Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая находится в командировке в США, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Госбюро расследований намеревалось вызвать Порошенко на допрос в понедельник. Однако в минувшую пятницу следователи ГБР не смогли вручить ему повестку. Бывший глава государства проигнорировал следователей, сел в машину и уехал. Вечером того же дня Порошенко покинул Украину.

Указанное дело касается якобы незаконных поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 - начале 2015 года. По словам Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). Порошенко стал уже четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма. По «делу об угольной госизмене» проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также бизнесмен Сергей Кузяра.