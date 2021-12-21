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01:23 21.12.2021

Ношение коротких брюк в холода может привести к ампутации ног - врач

ноги Фото: pixabay
Российский врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин предупредил об опасности ношения коротких брюк в холода, передает Zakon.kz.

Врач в интервью «Пятому каналу» рассказал, что при сильных морозах человек может получить обморожение ног и не заметить этого сразу.

Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. И если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение. Врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин

Длин уточнил, что в момент можно даже не почувствовать холод, особенно в состоянии опьянения.

Среди признаков обморожения - сильная боль и ломота на переохлажденном участке. Под действием алкоголя эти сигналы становятся слабее или вовсе исчезают. Если проигнорировать эти симптомы, клетки начнут отмирать. Это приводит к глубокому некрозу тканей, результатом чего врачи проводят ампутацию, чтобы избежать гангрены или заражения крови.

Елена Беляева
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