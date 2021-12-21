Манекен Илона Маска вместе с его изобретением взорвал разгневанный клиент Tesla

Как сообщает ren.tv, сначала автовладелец разозлился на ошибки, которые стали появляться на приборной панели машины. В сервисном центре ему сказали, что Tesla невозможно починить без замены аккумулятора. Так как автомобилю уже восемь лет и гарантия на него больше не распространяется, то замена обойдется в 20 тыс. евро.

После мужчина припарковал авто в карьере, прихватив с собой 30 кг динамита. Внутрь электрокара он посадил манекен генерального директора Tesla Илона Маска и взорвал машину.