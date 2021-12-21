06:21 21.12.2021
Популярный продукт врач назвал смертельно опасным
Фото: pixabay
При частом употреблении копченой колбасы значительно повышается риск рака, заявила врач и нутрициолог Мария Тихомирова, передает Zakon.kz.
Как она отметила РИА Новости, в продукте содержится огромное количество примесей: соя, усилители вкуса, нитраты, консерванты, жиры низкого качества.
Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение.Мария Тихомирова
Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам.
Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка.Мария Тихомирова
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