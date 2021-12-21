Популярный продукт врач назвал смертельно опасным

Как она отметила РИА Новости, в продукте содержится огромное количество примесей: соя, усилители вкуса, нитраты, консерванты, жиры низкого качества.

Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Мария Тихомирова

Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам.

Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка. Мария Тихомирова