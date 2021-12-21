Скляр провел в Ашхабаде заседание Межправительственной комиссии

Заседание прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова.

Фото: primeminister.kz

В ходе заседания комиссии участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах.

Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии. Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли.

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания был подписан протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.