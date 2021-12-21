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Законодательство РК
09:17 21.12.2021

Скляр провел в Ашхабаде заседание Межправительственной комиссии

Ашхабад комиссия Фото: primeminister.kz
21 декабря в Ашхабаде состоялось 11-е заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова.

комиссия

Фото: primeminister.kz

В ходе заседания комиссии участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах.

Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии. Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли.

комиссия

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания был подписан протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Анастасия Московчук
Скляр Роман Казахстан Туркменистан
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