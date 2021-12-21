«Сперва не поверил»: уроженец Атырау выиграл квартиру в Нур-Султане

До 26 декабря включительно продолжается акция «Квартиры за ставку», где казахстанцы могут выиграть квартиру, ценные призы и бонусы на 50 млн тенге. Розыгрыши проводятся каждую неделю, а обладатель главного приза выбирается в конце месяца с помощью генератора случайных чисел.

В первом этапе счастливчиком стал 39-летний Айбек. Второй этап завершится 27 декабря розыгрышем квартиры в Алматы.

Стать участником легко: зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт Parimatch;

нажмите «Участвовать» на странице промоакции;

выполняйте условия, копите баллы и участвуйте в розыгрыше призов и квартиры.

Как только началась эта акция, я решил набрать минимальное количество баллов для участия. В день розыгрыша я даже не смотрел трансляцию, думал, что шансов все равно мало. А потом мне позвонили, – рассказывает Айбек. – Я сперва не поверил, думал это мошенники. Написал в службу поддержки Parimatch, и они подтвердили информацию. Только тогда я осознал, что это правда. Конечно, я очень счастлив.

Фото: Parimatch

Первым делом он поделился радостью с близкими.

Конечно, я был очень счастлив. Сразу рассказал брату и сестре, что я выиграл. Обещал позвать их на новоселье через месяц. Победитель

Секрет успешной игры, считает Айбек, в том, чтобы отставить эмоции.

«Со временем, с опытом понимаешь, что нужна холодная голова, хоть какое-то знание теории вероятности. Нужно читать новости, искать информацию, а не ставить просто так», – говорит он.

Посмотреть полную версию интервью с Айбеком можно ниже.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор.

Официальные партнеры бренда — ФК «Челси» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.