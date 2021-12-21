«Сперва не поверил»: уроженец Атырау выиграл квартиру в Нур-Султане
До 26 декабря включительно продолжается акция «Квартиры за ставку», где казахстанцы могут выиграть квартиру, ценные призы и бонусы на 50 млн тенге. Розыгрыши проводятся каждую неделю, а обладатель главного приза выбирается в конце месяца с помощью генератора случайных чисел.
В первом этапе счастливчиком стал 39-летний Айбек. Второй этап завершится 27 декабря розыгрышем квартиры в Алматы.
Стать участником легко:
зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт Parimatch;
нажмите «Участвовать» на странице промоакции;
выполняйте условия, копите баллы и участвуйте в розыгрыше призов и квартиры.
Как только началась эта акция, я решил набрать минимальное количество баллов для участия. В день розыгрыша я даже не смотрел трансляцию, думал, что шансов все равно мало. А потом мне позвонили, – рассказывает Айбек. – Я сперва не поверил, думал это мошенники. Написал в службу поддержки Parimatch, и они подтвердили информацию. Только тогда я осознал, что это правда. Конечно, я очень счастлив.
Фото: Parimatch
Первым делом он поделился радостью с близкими.
Конечно, я был очень счастлив. Сразу рассказал брату и сестре, что я выиграл. Обещал позвать их на новоселье через месяц.Победитель
Секрет успешной игры, считает Айбек, в том, чтобы отставить эмоции.
«Со временем, с опытом понимаешь, что нужна холодная голова, хоть какое-то знание теории вероятности. Нужно читать новости, искать информацию, а не ставить просто так», – говорит он.
Посмотреть полную версию интервью с Айбеком можно ниже.
Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор.
Официальные партнеры бренда — ФК «Челси» и ФК «Ювентус». Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.
В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин, вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита и волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того, бренд является партнером ФК «Актобе», ВК «Алтай» и ХК «Сарыарка».