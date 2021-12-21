Названы лучшие места для зимнего отдыха в Нур-Султане

По данным официального сайта акимата Нур-Султана, на популярных среди горожан открытых площадках столицы установлены ледовые горки, залиты катки, где каждый желающий может покататься, взять напрокат тюбинги и коньки. Здесь же можно согреться горячим чаем или кофе и подкрепиться.

Я занимаюсь строительством сооружений для зимних развлечений. В основном строим горки, заливаем катки. Все это делается для жителей Нур-Султана и гостей города. В этом году у нас горка шестискатная получается, также будет каток, бублик-кросс. Здесь будут работать волонтеры, следить за техникой безопасности. Инвестор Марат Садыгалиев

В этом году главная новогодняя елка страны традиционно расположилась на территории ЭКСПО около павильона «Нур алем».

Фото: astana.gov.kz

Это самая высокая новогодняя ель города Нур-Султана, ее высота составляет 25 метров, диаметр – 10,1 метр, а вес конструкции – 4048 кг. Так как в этом году 30-летие Независимости Республики Казахстан, мы вдохновились цветами нашего флага – это бирюзовый и тепло-белый цвет. Дизайнер Дарья Сафонова

Стоит отметить, что только на территории Есильского района установлено четыре новогодние ели: главная – на территории ЭКСПО, на площадке у ТРЦ «Хан Шатыр», около ТРЦ «Керуен» по улице Достык, а также на пересечении улиц Улы Дала и Акмешит. Кроме того, елки устанавливаются за счет спонсоров и в других местах.

Всего в районе обустроено 10 локаций – центров притяжения зимнего досуга. В их числе: Центральный парк;

Парк Первого Президента около Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Площадь ЭКСПО;

ТРЦ «Хан-Шатыр»;

ТРЦ «Керуен»;

микрорайон Жагалау;

жилой комплекс «Зеленый квартал»;

жилой массив «Уркер»;

жилой массив «Пригородный»;

Ботанический сад.

На территории района Байқоңыр в текущем году обустраивается пять ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних елок, катков, горок и малых архитектурных форм.

Фото: astana.gov.kz

Так, на территории Дворца «Жастар» обустраивают каток площадью около 400 кв. м и горку выстой 6 метров. В городке будет установлена новогодняя елка высотой 15 метров, около которой будут стоять Дед Мороз и Снегурочка, а также Домик Санты. Фонтаны также облачатся в новогодний наряд. Здесь функционируют пункты проката коньков и тюбингов, а также фудкорт.

На территории парка им. Ататюрка по улице Ж. Ташенева обустраивают две горки. В парке установлена новогодняя елка высотой 18 метров, МАФ «Снеговик», фигуры Деда Мороза и Снегурочки и др.

Фото: astana.gov.kz

Кроме того, елки и фигуры новогодних персонажей устанавливают в сквере писателей по проспекту Абая, в жилых массивах «Өндіріс», «Кирпичный», «Казгородок».

Также для горожан заливают семь ледовых катков на территории школ, расположенных в районе (гимназия №5, СШ №27, 34, 8, 87) и дворовых территориях по улица Кеменгерулы, 8 и Жубанова, 3.

В районе Алматы провести активный зимний отдых на свежем воздухе и скатиться с ледовой горки можно будет на площади у монумента «Қазақ елі», в Президентском парке со стороны улицы Байтурсынова, на набережной реки Акбулак, в Триатлон парке, мкр. Сарайшык, в районе жилых домов по улице Кошкарбаева, 80, в жилых массивах «Железнодорожный», «Интернациональный», «Мичурино», «Куйгенжар». На этих площадках зимнего досуга будет организован прокат тюбингов и коньков.

Вместе с тем за счет средств инвестора обустроены горка и каток в парке «Жеруйык».

В Сарыаркинском районе также можно провести активный отдых. К примеру, на набережной реки Есиль от памятника Кенесары хану до моста «Серуен» устанавливают пять горок по два ската, еще пять – на городской площади по ул. Бейбитшилик, 11, в парке Коктал по 189-й улице, а также на пересечении улиц Косшыгулулы и Бейсекова. В скором времени горка появится на пересечении улиц Окжетпес и А. Герцена, а на территории «Демалыс променад» – ледовый каток.

Локации работают с 10:00 до 23:00.

Фото: astana.gov.kz

Подобные конструкции и сооружения установлены во всех районах столицы. Город также украшают малые архитектурные формы в виде подарков, часов, извещающих о скором наступлении Нового года, гирлянд и пр. В ночное время, когда включаются фонари и зажигаются огни, новогоднее убранство придает городу особый сказочный вид.