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Законодательство РК
10:41 21.12.2021

В ООН намерены запросить 4,5 млрд долларов на поддержку афганцев

Афганистан Фото: Pixabay.com
Экономика Афганистана находится «в состоянии свободного падения» и может увлечь за собой все население. Об этом предупредил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Zakon.kz.

Мартин Гриффитс выступил перед министрами иностранных дел государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Он заявил, что 23 млн человек находятся на грани голода, больницы переполнены истощенными детьми, учителя не получают зарплату, а миллионы детей лишены возможности учиться.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам сообщил на встрече, что в наступающем году в ООН намерены запросить 4,5 млрд долларов на поддержку наиболее незащищенных афганцев.

Это самая масштабная просьба о помощи в истории ООН.

По убеждению Гриффитса, в перспективе следует наладить взаимодействие с де-факто властями Афганистана. А если международное сообщество не проявит единую волю и не предпримет срочных действий по устранению коллапса, то их будет ждать «жестокая расплата», отметил он.

Страна остро нуждается в ликвидных средствах, необходимо немедленно стабилизировать банковскую систему. У семей просто нет наличных денег, а цены на основные товары продолжают расти.Мартин Гриффитс

По данным представителя ООН, стоимость пшеницы и топлива в Афганистане выросла на 40%, причем 80% семейного бюджета уходит на пропитание. При этом к середине следующего года в нищете могут оказаться 97% населения.

В течение года Афганистан может потерять 30% ВВП, а безработица среди мужского населения – удвоиться и достигнуть 29%. Но экстренной помощи не хватит даже для того, чтобы пережить зиму. Мартин Гриффитс

Эксперт призвал потенциальных доноров проявить гибкость и уже сейчас предоставить средства, столь необходимые для удовлетворения самых элементарных потребностей, включая медицинскую помощь, образование, электроснабжение, зарплату госслужащим и средства к существованию для остального населения.

Последствия бездействия очевидны: экономика Афганистана рухнет, люди потеряют последнюю надежду, а в регионе – да и во всем мире – ускорится процесс дестабилизации. Мартин Гриффитс

Встреча министров стран – членов ОИС призвана не допустить катастрофы и поддержать гуманитарные операции.

Александр Смолин
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