В Минтруда рассказали, сколько трудовых мигрантов в Казахстане

Как уточнили в ведомстве, основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай — 3784 человека, Великобритания — 1996 человек, Турция — 1985 человек, Индия — 1182 человека и Узбекистан — 1138 человек.

На 1 декабря 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 527 иностранных граждан. Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно данным министерства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

643 разрешения по первой категории (руководители и их заместители);

3210 — по второй категории (руководители структурных подразделений).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 7748 и 735 человек соответственно.

Кроме того, на сезонные работы привлечены — 1134 человек, а в рамках корпоративного перевода — 2057 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1261 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 460 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников. Пресс-служба МТСЗН РК

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.