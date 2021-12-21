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11:16 21.12.2021

Курс доллара немного снизился на торгах

торги биржа валюта Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 435,91 тг (-0,45), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-439 тг, евро – по 493-496 тг, российский рубль – по 5,91-6,00 тг.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 21 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,09%, составив $69,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,81% — до $72,10 за баррель.

Лариса Черненко
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