Стартап, который смог: как создать качественный продукт и привлечь инвестиции

Приготовьтесь к тому, что идея будет нежизнеспособной

Часто молодые и начинающие предприниматели считают, что их проект мгновенно найдет свое место на рынке и завоюет внимание потенциальной аудитории. Однако, как показывает практика, первоначальная идея проходит несколько модераций на пути к тому, чтобы стать успешной.

Стартап построен на постоянных пивотах — сменах бизнес-моделей. Фаундеру и команде нужно принимать быстрые решения и тестировать огромное количество идей. Если этого процесса не будет происходить, то успешность можно свести к минимуму. Первая идея никогда не выстреливает. Алибек Наримбай

Предприниматель отмечает, что главную ценность проекта можно оценить только по двум показателям: прибыли и вовлеченности. В первом случае продукт должен сначала окупить себя, а затем масштабироваться и приносить прибыль.

Вторая модель прежде всего строится на вирусности: чем больше получает популярности проект среди аудитории, тем сильнее он становится. Подобную успешность показали такие платформы, как Google, Instagram, Facebook, VK и другие социальные сети.

Ценность продукта определяется пользой, которую он приносит — прибылью или решением определенной проблемы, нужды. Жизнеспособная идея всегда имеет хорошую финансовую динамику или узнаваемость. Запуская стартап, фаундер должен следить за его органическим трафиком. Если он не растет, то нужно реагировать и пробовать новую модель. Алибек Наримбай

Создайте сильную команду

Пивот или изменения в бизнес-процессе необходимы для стартапа, который нацелен на завоевание локального или международного рынка. Без этих процессов продукт может быстро угаснуть и упустить нужный момент для развития.

Алибек считает, что удачные пивоты возможны только благодаря сильной и слаженной работе – чем профессиональнее команда, тем выше шанс преуспеть.

Идея не играет большую роль, потому что постоянно претерпевает изменения, но качественные пивоты способна сделать только хорошая команда. Если она не имеет опыта, не способна быстро реагировать и прогнозировать, то ничего не выйдет. Только зрелая и сработавшаяся команда способна создать что-то по-настоящему стоящее. Алибек Наримбай

По мнению Алибека, команда прежде всего должна иметь хороший опыт и специализацию. Например, если стартап ориентирован на медицину, то, помимо фаундера и IT-специалистов, невозможно обойтись без эксперта, который не понаслышке знаком со сферой. Бизнес-компетенция, сплоченность, понимание рынка, экспертность — вот что всегда стоит за сильным продуктом.

Увеличьте первоначальный бюджет

Основная проблема стартаперов — неправильный расчет первоначального бюджета. Часто они закладывают около $50 тысяч, считая, что этого хватит на год работы, чтобы покрыть основные расходы и зарплаты сотрудникам. Возможно, так и есть, но за счет чего продукт тогда будет развиваться? Его масштабирование невозможно без финансовых вложений, а если он не будет развиваться, то быстро потеряется на фоне динамичного рынка. Все усилия просто станут напрасными. Алибек Наримбай

При этом слабое бюджетирование проекта может во многом зависеть от неопытного инвестора. Предлагая небольшие суммы и боясь рисковать, он может прийти к тому, что команда не сможет менять бизнес-модели, а значит, не найдет золотую жилу.

Несмотря на явную успешность пивотов, именно они требуют основных расходов. Их непредсказуемость обоснована быстрым реагированием – смена бизнес-модели может осуществляться в очень короткое время, за которое невозможно провести полноценную аналитику.

Структурированный анализ и четкий маркетинговый план могут позволить себе только устоявшиеся компании, которые уже зарекомендовали себя. У стартапа просто нет на это времени. Он наступает на все подводные камни и тут же наблюдает за тем, насколько идея оказалась нужной и успешной. Довольно часто казахстанские инвесторы в силу неопытности не понимают этого и ограничивают бюджет стартапа, который в итоге теряет жизнеспособность из-за невозможности доработки. Алибек Наримбай

Протестируйте проект перед поиском инвесторов

Поиск инвесторов нередко становится первым шагом стартаперов на пути к реализации задуманного продукта. При этом уже на первоначальном этапе он может столкнуться со множеством отказов. Причина – отсутствие новшества. Наримбай объясняет это тем, что неопытные IT-шники не анализируют существующий рынок.