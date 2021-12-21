Силы воздушной обороны РК за год приняли участие в более чем 50 учениях

— Нурлан Секенович, назовите наиболее значимые мероприятия для Сил воздушной обороны в этом году. Применялись ли новые формы и методы для обучения личного состава?

— Военнослужащие Сил воздушной обороны участвовали во всех учениях и тренировках Вооруженных Сил, на вооружение мы приняли новую технику, в течение года ставили «на крыло» молодой летный состав, обучали авиационных специалистов, готовили боевые расчеты ПВО.

В этом году Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны, а также части и подразделения обеспечения приняли участие в более чем 50 учениях различного масштаба: «Нерушимое братство», «Рубеж», «Мирная миссия», «Алтын жебе», «Боевое содружество», «Калкан», «Отпантау».

В ходе последних экипажами транспортно-боевых вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш впервые выполнена переброска на внешней подвеске артиллеристских гаубиц, автоматических минометов и легковых автомобилей высокой проходимости. Военно-транспортной авиацией осуществлено десантирование военнослужащих спецподразделений и плавсредств в акваторию Каспийского моря парашютным способом, а вертолетами армейской авиации – с зависанием над водой.

При выполнении полетов над безориентирной местностью экипажи вертолетов применили специальные фары с инфракрасным фильтром, предназначенные для нахождения посадочной площадки ночью и в сложных метеоусловиях.

Для поиска и уничтожения объектов условного противника экипажами армейской авиации на современных ударно-боевых вертолетах Ми-35М отработан тактический способ полетов днем и ночью – «свободная охота» – в ходе комплексной проверки Сил специальных операций «Алтын жебе».

Экипажи фронтовой и военно-транспортной авиации впервые выполнили посадку и взлет с аэродромного участка дороги. Также впервые в истории Вооруженных Сил Республики Казахстан самостоятельно выполнила полет на истребителе Су-30СМ женщина – старший лейтенант Ардана Ботай.

Личный состав Сил воздушной обороны не раз осуществлял задачи по обеспечению безопасности населения. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2021 года специальным бортом ВВС Казахстана из Кабула в аэропорт Алматы эвакуировали этнических казахов. Это была беспрецедентная операция, осложненная сложившейся политической обстановкой в Афганистане.

Военные летчики майор Шынгыс Алдонгаров и капитан Станислав Бирюков выполнили специальный рейс по возвращению наших соотечественников из Афганистана. Офицеры награждены орденом «Айбын» II степени.

Подполковник Диас Джумагулов, заместитель командира авиационной базы Актау, спас людей в акватории Каспийского моря в условиях сильного шторма на вертолете Ми-8, за что награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Старшина Ермек Кигаранов, специалист автомобильного отделения войсковой части 30131, спасший тонущего человека в Алматинской области, награжден медалью «Ерлігі үшін».

Одним из основных показателей боевой выучки летного состава является повышение классной квалификации. Увеличено количество часов налета.

Молодые летчики выполняли первые самостоятельные полеты на самолетах Су-30СМ.

В 2021 году была проделана большая работа по обучению инженерно-технического состава обслуживанию авиатехники. Согласно имеющимся договорным обязательствам с заводами-изготовителями специалисты Сил воздушной обороны обучаются с получением соответствующих сертификатов и допусков к проведению различных регламентных работ и обслуживанию авиационной техники.

Практическое переучивание прошел инженерно-технический состав Военного института Сил воздушной обороны, получив допуск к самостоятельному выполнению регламентных работ на вертолетах Ми-8, личный состав двух авиабаз получил аналогичный допуск на вертолетах Ми-35М.

Более 30 специалистов инженерно-технического состава прошли курсовую подготовку в специализированных учебных центрах Военно-космических сил России в рамках соглашений о подготовке военных кадров для государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Нельзя не отметить подразделения материально-технического обеспечения, ответственные за обеспечение запасными частями, горюче-смазочными материалами, организацию воинских перевозок, инженерно-аэродромное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение.

Специальными подразделениями материально-технического обеспечения осуществляется строительство вертолетных площадок в различных регионах страны, многие из которых уже введены в эксплуатацию. Проведена необходимая работа по переводу техники и вооружения на зимний режим эксплуатации.

— Планируется ли пополнение авиационного парка и техники ПВО?

— На вооружении Сил воздушной обороны стоят новые летательные аппараты, средства автоматизированного управления войсками, современные и модернизированные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции. Поэтому этот вид войск называют самым высокотехнологичным.

На учении «Боевое содружество» на полигоне «Сарышаган» летными экипажами Су-30СМ впервые были применены станции радиоэлектронных помех. Они поступают на вооружение в рамках программы модернизации и технического переоснащения авиапарка.

Войска противовоздушной обороны в соответствии с утвержденной правительством программой перевооружения в этом году пополнились новым зенитным ракетным комплексом «Бук-М2Э», модернизированными комплексами С-300ПС и радиолокационными станциями «Нур» GM-403.

Модернизация зенитных ракетных комплексов и производство радиолокационных станций осуществляется в Казахстане отечественным предприятием, что предусмотрено национальным проектом «Безопасная страна».

Согласно заключенному межправительственному договору с Российской Федерацией приобретаем зенитный ракетный комплекс малой дальности ТОР-М2К.

В 2022 году войска получат новые беспилотные летательные аппараты турецкого производства ANKA, многофункциональные истребители Су-30СМ и военно-транспортные самолеты, а также комплексные тренажеры различных типов летательных аппаратов для наземной подготовки летного состава.

— На что будут направлены усилия личного состава Сил воздушной обороны в ближайшей перспективе?

— Как отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая с посланием, ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу по перезагрузке оборонно-промышленного комплекса и Военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения.

Учитывая требования, предъявляемые Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами и министром обороны к развитию Сил воздушной обороны, будет продолжена реализация задач по поддержанию высокого уровня боевой готовности.

Мы анализируем вооруженные конфликты, оцениваем действия и вооружение противоборствующих сторон, вносим свои предложения руководству страны и Вооруженных Сил для качественного развития войск.

В приоритете – реализация задач согласно Национальному проекту «Безопасная страна», наращивание боевого потенциала войск и техническое оснащение.

Хочу отметить, что 90% наших воинских частей и подразделений несут круглосуточное боевое дежурство, осуществляя защиту воздушных рубежей Казахстана. При этом боевая учеба и служба никогда не прекращается.

Могу заверить, что личным составом Сил воздушной обороны принимаются все усилия, чтобы обеспечить безопасность нашего государства.