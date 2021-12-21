11:52 21.12.2021
Глава UFC рассказал о сроках возвращения Конора Макгрегора
Фото: Instagram/thenotoriousmma
Президент UFC Дана Уайт сообщил о примерных сроках выхода в октагон бывшего чемпиона организации, ирландца Конора Макгрегора, сообщает Zakon.kz.
На текущий момент бывший чемпион мира в двух весовых категориях не принимает участия в турнирах, он восстанавливается после перелома ноги.
Данную травму Конор получил на состязаниях по смешанным единоборствам — UFC 264. Противником ирландца 11 июля был Дастин Порье из США, который и одержал победу.
У этого парня куча денег, но он по-прежнему питает огромную страсть к боям. Он хочет вернуться и делает все, что для этого нужно. Он говорил мне об этом. Кроме того, вы слышите, что он говорит, видите его посты. Когда он вернется? Если с ногой все будет нормально, то это произойдет летом.Президент UFC Дана Уайт