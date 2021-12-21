Глава UFC рассказал о сроках возвращения Конора Макгрегора

На текущий момент бывший чемпион мира в двух весовых категориях не принимает участия в турнирах, он восстанавливается после перелома ноги.

Данную травму Конор получил на состязаниях по смешанным единоборствам — UFC 264. Противником ирландца 11 июля был Дастин Порье из США, который и одержал победу.