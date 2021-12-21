13:45 21.12.2021
На иностранца напали в Алматы
Фото: pixabay
В соцсети распространили видео нападения на иностранца двух неизвестных мужчин. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали данный инцидент, передает Zakon.kz.
Полицейские рассказали, что 27-летний житель города, которого подозревают в совершении данного преступления, задержан.
Установлено, что гр. М., ранее работавший в органах внутренних дел, не донес информацию о готовящемся преступлении, за что привлечен к ответственности и водворен в ИВС ДП Алматы. Пресс-служба ДП Алматы
Отмечается, что другие сведения по уголовному делу, согласно требованиям ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.