На иностранца напали в Алматы

Полицейские рассказали, что 27-летний житель города, которого подозревают в совершении данного преступления, задержан.

Установлено, что гр. М., ранее работавший в органах внутренних дел, не донес информацию о готовящемся преступлении, за что привлечен к ответственности и водворен в ИВС ДП Алматы. Пресс-служба ДП Алматы

Отмечается, что другие сведения по уголовному делу, согласно требованиям ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.