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Законодательство РК
13:45 21.12.2021

На иностранца напали в Алматы

избиение, полиция, расследование Фото: pixabay
В соцсети распространили видео нападения на иностранца двух неизвестных мужчин. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали данный инцидент, передает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что 27-летний житель города, которого подозревают в совершении данного преступления, задержан.

Установлено, что гр. М., ранее работавший в органах внутренних дел, не донес информацию о готовящемся преступлении, за что привлечен к ответственности и водворен в ИВС ДП Алматы. Пресс-служба ДП Алматы

Отмечается, что другие сведения по уголовному делу, согласно требованиям ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

Оксана Житникова
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