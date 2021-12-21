Olimpbet разыгрывает еще более крутой автомобиль в «Новогоднем Драйве»

С этой недели букмекерская компания Olimpbet разыгрывает в главной зимней акции еще более крутой автомобиль – Mercedes E-Class. Его может выиграть каждый клиент Olimpbet, который делает ставки в декабре. Причем грузить можно на любые события, а победить реально, даже если ставка не зашла. В трех первых розыгрышах авто забирали игроки, которые заряжали на футбол, настольный и большой теннис и даже на филиппинский баскетбол.

Для участия достаточно поставить 2000 тенге на событие с коэффициентом от 1.50. За каждую подобную ставку игроки получают специальные билеты, которые автоматически участвуют в розыгрыше. Максимальное количество билетов не ограничено.

На этой неделе в «Новогоднем Драйве» будет 11 победителей. Главный счастливчик заберет Mercedes, остальные поделят между собой десять крутых призов: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, шесть фрибетов номиналом от 10 000 до 25 000 тенге. И даже те, кто не победит, могут получить утешительный приз. Среди всех клиентов, которые участвуют в акции, Olimpbet дополнительно разыграет фрибеты на общую сумму 350 000 000 тенге.