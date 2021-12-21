Жителям Узбекистана обещали заплатить за сброшенные килограммы

По данным издания Gazeta.uz, хоким привел данные Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, 50−55% заболеваний в мире вызваны нездоровым образом жизни, избыточным весом, неправильным питанием и малоподвижностью, 15% заболеваний — наследственным фактором, 10−15% — нервными расстройствами и еще 15% — другими причинами.

У нас в Узбекистане этот показатель наверняка составляет 80%. Из-за нездорового образа жизни происходят заболевания. Мы проанализировали заболевание сахарным диабетом. 30 тыс. людей заболели диабетом из-за неправильного питания, стресса, ожирения, малоподвижности, вредных привычек. Хайрулла Бозоров

Он заявил, что жители с избыточным весом получат по 500 тыс. сумов (около $50) за килограмм.

Будет создана отдельная комиссия в районах и городах. Скажем, сегодня человек идет в поликлинику, проходит регистрацию, его вес составляет 100-150 кг. Если через шесть месяцев сбросит 5 кг, мы выплатим 2,5 млн сумов — по 500 тыс. сумов за килограмм. Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров

Ожидается, что жители с избыточным весом должны будут зарегистрироваться в специальной программе.