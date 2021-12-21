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14:10 21.12.2021

Жителям Узбекистана обещали заплатить за сброшенные килограммы

похудение эксперимент Фото: pexels
Глава Ферганской области Хайрулла Бозоров на сессии областного кенгаша народных депутатов анонсировал эксперимент по снижению веса жителей региона, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Gazeta.uz, хоким привел данные Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, 50−55% заболеваний в мире вызваны нездоровым образом жизни, избыточным весом, неправильным питанием и малоподвижностью, 15% заболеваний — наследственным фактором, 10−15% — нервными расстройствами и еще 15% — другими причинами.

У нас в Узбекистане этот показатель наверняка составляет 80%. Из-за нездорового образа жизни происходят заболевания. Мы проанализировали заболевание сахарным диабетом. 30 тыс. людей заболели диабетом из-за неправильного питания, стресса, ожирения, малоподвижности, вредных привычек.Хайрулла Бозоров

Он заявил, что жители с избыточным весом получат по 500 тыс. сумов (около $50) за килограмм.

Будет создана отдельная комиссия в районах и городах. Скажем, сегодня человек идет в поликлинику, проходит регистрацию, его вес составляет 100-150 кг. Если через шесть месяцев сбросит 5 кг, мы выплатим 2,5 млн сумов — по 500 тыс. сумов за килограмм.Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров

Ожидается, что жители с избыточным весом должны будут зарегистрироваться в специальной программе.

Это может звучать смешно, но по-другому нельзя. Это будет опыт Ферганы.Хайрулла Бозоров
Анастасия Московчук
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