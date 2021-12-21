Сирии будет тяжело в вопросе восстановления без мирового содействия — Лаврентьев

Состоялись переговоры с турецкой, а до этого были переговоры с иранской делегацией. Очень конструктивно поговорили по всем вопросам, о которых ранее упоминалось. По ситуации на земле, что нам необходимо дальше делать, чтобы достичь прекращения огня. Это касается и Идлиба, и юга, и севера Сирии, где в последнее время были отмечены столкновения. Поговорили в отношении конституционного комитета, но об этом будем говорить с командой спецпосланника, который приехал. Самое главное, что все страны-гаранты поддерживают этот процесс и не видят каких-либо альтернатив в работе конституционного комитета. Поэтому все его действия сторонами будут всячески поддерживаться. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев

По его словам, затрагивался вопрос гуманитарной поддержки с упором на необходимость реализации проектов раннего восстановления, а именно: по улучшению социально-экономической ситуации.

Он добавил, что конкретики здесь пока достаточно мало, но работа продолжается. Есть вероятность реализации проектов по поставке газа по трубопроводу из Египта в Ливан через территорию Сирии и электроэнергии из Иордании через территорию Сирии в Ливан.

Но этого недостаточно, как вы понимаете. Страна лежит в руинах, оценки абсолютно разные, прошу не цепляться к цифрам. $800 млрд, по некоторым оценкам, $600 млрд, а может быть и гораздо больше. Но, в целом, у сирийского правительства после 11 лет вооруженного противостояния с террористами финансовые ресурсы достаточно исчерпаны, поэтому без содействия мирового сообщества справиться с этой ситуацией будет тяжело. Сирийский народ трудолюбивый, им это по плечу, но займет много времени. Спецпредставитель президента России по Сирии

Также Александр Лаврентьев сообщил, что последний обмен, который прошел несколько дней назад, был пять на пять человек. При этом присутствовали представители не только Российской Федерации, которые были задействованы, но и турецкие, и иранские.