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15:47 21.12.2021

Пробивка проспекта Абая: как изменилась пропускная способность Алматы

пробивка проспекта Абая Фото: Акимат Алматы
В полиции Алматы сообщили, что пробивка проспекта Абая улучшила пропускную способность города на 30%, передает Zakon.kz.

Около недели назад была улучшена дорожная система города – введены в эксплуатацию две развязки, рассказал руководитель Управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Нурлан Аманбек.

Проведен первый промежуточный анализ, по результатам которого пробивка проспекта Абая улучшила пропускную способность на 30%, а строительство и запуск транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова – на 25%. К слову, введение в действие указанной развязки позволило уменьшить количество конфликтных точек и увеличить пропускную способность, что благоприятно сказалось на экологической ситуации и дорожной безопасности в целом. Нурлан Аманбек

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Полковник полиции отметил, что после пробивки проспекта Абая, от улицы Момышулы до границы города (в западном направлении), была откорректирована работа светофорных объектов на пересечении с улицами Саина и Момышулы.

Это позволило существенно снизить транспортную нагрузку по улицам Шаляпина, Жандосова и проспекту Райымбека.Нурлан Аманбек

Кроме того, в полиции рассказали, что в Алматы ведутся работы по строительству развязок на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта, а также пробивка улицы Саина, со строительством развязки на пересечении с улицей Монке би.

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