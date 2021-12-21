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16:07 21.12.2021

Чирлидерше «Юты Джаз» сделали предложение во время матча

Чирлидерша предложение руки Фото: Twitter.com/utahjazz
В перерыве матча регулярного Чемпионата НБА между «Юта Джаз» и «Шарлотт Хорнетс» произошла необычная ситуация, сообщает Zakon.kz.

В США болельщики посещают игры НБА не только, чтобы посмотреть игру лучших баскетболистов мира, но и для того, чтобы полюбоваться зажигательными танцами чирлидерш. С недавних времен также стало модным на таких матчах признаваться в любви. Но один влюбленный пошел дальше, предложив своей девушке выйти за него замуж. Предложение поступило во время исполнения танцевального номера. Девушка ответила согласием.

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