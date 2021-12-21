Чирлидерше «Юты Джаз» сделали предложение во время матча

В США болельщики посещают игры НБА не только, чтобы посмотреть игру лучших баскетболистов мира, но и для того, чтобы полюбоваться зажигательными танцами чирлидерш. С недавних времен также стало модным на таких матчах признаваться в любви. Но один влюбленный пошел дальше, предложив своей девушке выйти за него замуж. Предложение поступило во время исполнения танцевального номера. Девушка ответила согласием.

Just take a minute to watch this incredible proposal from the @utahjazz game ♥ pic.twitter.com/FgDIgBs8Gg December 21, 2021