В Карагандинской области смягчают карантин

«Продлить на территории Карагандинской области режим карантина с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения», – говорится в документе.

Жителям и гостям области запрещается:

организация, посещение и проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных, спортивно-массовых, конференций, семинаров, форумов, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому, за исключением проведения данных мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии безопасного «зеленого» статуса сотрудников и посетителей;

посещение объектов, чья работа не возобновлена или приостановлена (бильярд, караоке, боулинг-центры, компьютерные и ночные клубы, букмекерские конторы и т.д.). Также запрещается нахождение на объектах после закрытия, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

При посещении общественных мест (в том числе во время поездки в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе предписано строго соблюдать ношение масок, социальную дистанцию и использовать антисептики.

При появлении первых признаков респираторной инфекции (насморк, чихание, повышение температуры) рекомендовано незамедлительно обращаться на медицинской помощью на дому, без посещения медорганизаций, при необходимости вызывать скорую помощь.

Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить передвижение по городу и общественным местам.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 22 декабря 2021 года.