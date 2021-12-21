В Госдуме предложили штрафовать российских футболистов за плохую игру

В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России, передает слова Хамзаева РИА Новости Спорт со ссылкой на представителя пресс-службы.

Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации. Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей. Султан Хамзаев

В планах депутата направить соответствующее письмо министру спорта России Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову. Также он предложил штрафовать футболистов не только за плохую игру в команде, но и за неудовлетворительные показатели в сборной России.