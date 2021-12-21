Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:47 21.12.2021

В Госдуме предложили штрафовать российских футболистов за плохую игру

штраф, плохая игра, чемпионат России, Госдума Фото: Instagram/rfsruofficial
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов за плохую игру в чемпионате России и за сборную, сообщает Zakon.kz.

В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России, передает слова Хамзаева РИА Новости Спорт со ссылкой на представителя пресс-службы.

Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации. Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей. Султан Хамзаев

В планах депутата направить соответствующее письмо министру спорта России Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову. Также он предложил штрафовать футболистов не только за плохую игру в команде, но и за неудовлетворительные показатели в сборной России.

Футбол Госдума Штрафы

Фото: Instagram/sultanhamzaev

Куандык Шынасилов
Россия Госдума РФ
Фируза Шарипова стала жертвой интернет-мошенников
20.12.2021
В Алматы зажгли огни главной городской елки
20.12.2021
Мамин провел переговоры с Мишустиным
20.12.2021
Семилетний мальчик утонул в бассейне в Кызылорде
20.12.2021
Блогершу оштрафовали на 210 млн долларов за неуплату налогов в Китае
20.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости