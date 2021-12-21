Сокращено количество весовых категорий для тяжелоатлетов на Олимпиаде-2024

В состязаниях у мужчин медали будут разыграны в пяти весовых категориях:

до 61 кг;

до 73 кг;

до 89 кг;

до 102 кг;

свыше 102 кг.

Женщины также выступят в пяти весовых категориях:

до 49 кг;

до 59 кг;

до 71 кг;

до 81 кг;

свыше 81 кг.

На прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио у мужчин и женщин было по семь весовых категорий.

Таким образом, количество весовых категорий сокращено с семи до пяти.