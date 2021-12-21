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18:01 21.12.2021

Сокращено количество весовых категорий для тяжелоатлетов на Олимпиаде-2024

Тяжелая атлетика Олимпиада-2024 Париж Фото: wfrk.kz
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил весовые категории, в которых будут выступать спортсмены на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz. 

В состязаниях у мужчин медали будут разыграны в пяти весовых категориях:

  • до 61 кг;

  • до 73 кг;

  • до 89 кг;

  • до 102 кг;

  • свыше 102 кг.

Женщины также выступят в пяти весовых категориях:

  • до 49 кг;

  • до 59 кг;

  • до 71 кг;

  • до 81 кг;

  • свыше 81 кг.

На прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио у мужчин и женщин было по семь весовых категорий.

Таким образом, количество весовых категорий сокращено с семи до пяти.

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