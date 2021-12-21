18:01 21.12.2021
Сокращено количество весовых категорий для тяжелоатлетов на Олимпиаде-2024
Фото: wfrk.kz
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил весовые категории, в которых будут выступать спортсмены на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.
В состязаниях у мужчин медали будут разыграны в пяти весовых категориях:
до 61 кг;
до 73 кг;
до 89 кг;
до 102 кг;
свыше 102 кг.
Женщины также выступят в пяти весовых категориях:
до 49 кг;
до 59 кг;
до 71 кг;
до 81 кг;
свыше 81 кг.
На прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио у мужчин и женщин было по семь весовых категорий.
Таким образом, количество весовых категорий сокращено с семи до пяти.
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