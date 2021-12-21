19:58 21.12.2021
Работающих в РФ дипломатов ряда стран обяжут сдать отпечатки пальцев и фото
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Дипломаты ряда государств, работающие в РФ, с 29 декабря должны будут сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться, передает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости, в список стран входят: Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай.
Как отметили в МИДе РФ, мера вводится на основе принципа взаимности.
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