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Законодательство РК
19:58 21.12.2021

Работающих в РФ дипломатов ряда стран обяжут сдать отпечатки пальцев и фото

дактилоскопия, идентификация Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Дипломаты ряда государств, работающие в РФ, с 29 декабря должны будут сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, в список стран входят: Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай.

Как отметили в МИДе РФ, мера вводится на основе принципа взаимности.

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