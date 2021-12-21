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Законодательство РК
20:21 21.12.2021

Мужчину насмерть придавило металлической конструкцией в Алматинской области

Извлечение тела погибшего Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Трагедия произошла ночью 20 декабря, сообщает Zakon.kz.

В оперативную дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что в Илийском районе, в селе Байсерке, при погрузке кукурузы металлической конструкцией придавило человека.

Оперативная группа РОСО МЧС РК выехала на место. К моменту прибытия пострадавший был уже мертв. Спасатели с помощью бензореза вырезали дно металлической конструкции. Накопитель подняли с помощью крана и извлекли тело погибшего. Это был мужчина 1982 года рождения.

Константин Вноровский
Алматинская область
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