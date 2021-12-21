«Барыс» на выезде обыграл ближайшего конкурента по плей-офф

Счет в этой встрече был открыт только на 35-й минуте игры. Достиг цели точный удар хоккеиста «Барыса» Романа Старченко, 1:0 – повели гости.

В оставшееся время соперничающие команды особо ничем не запомнились. Только за 38 секунд до окончания матча казахстанский клуб удвоил результат, шайбу в пустые ворота екатеринбуржцев забил Линден Вей. 2:0 – «Барыс» одерживает гостевую победу.

После поединка команды поменялись местами в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанцы поднялись на седьмую строчку, у них 40 очков. А хоккеисты «Автомобилиста» опустились на 8-е место.

Следующая игра у «Барыса» также на выезде, 23 декабря с казанским «Ак Барсом».