Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:25 21.12.2021

«Барыс» на выезде обыграл ближайшего конкурента по плей-офф

Автомобилист Выезд Победа Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в Екатеринбурге переиграл ХК «Автомобилист», сообщает Zakon.kz.

Счет в этой встрече был открыт только на 35-й минуте игры. Достиг цели точный удар хоккеиста «Барыса» Романа Старченко, 1:0 – повели гости.

В оставшееся время соперничающие команды особо ничем не запомнились. Только за 38 секунд до окончания матча казахстанский клуб удвоил результат, шайбу в пустые ворота екатеринбуржцев забил Линден Вей. 2:0 – «Барыс» одерживает гостевую победу.

После поединка команды поменялись местами в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанцы поднялись на седьмую строчку, у них 40 очков. А хоккеисты «Автомобилиста» опустились на 8-е место.

Следующая игра у «Барыса» также на выезде, 23 декабря с казанским «Ак Барсом».

Куандык Шынасилов
Россия Барыс КХЛ
Сколько казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество
21.12.2021
Две легковушки столкнулись на перекрестке в Алматы, есть пострадавший
21.12.2021
«Сперва не поверил»: уроженец Атырау выиграл квартиру в Нур-Султане
21.12.2021
Манекен Илона Маска взорвал вместе с Tesla разгневанный клиент
21.12.2021
В 2022 году вырастут платежи по ОСМС
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости