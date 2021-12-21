Машина сбила сразу трех пешеходов в Алматы

Три пешехода одновременно выбежали на проезжую часть. Движущийся в восточном направлении автомобиль Hyundai Accent сбил всех троих. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Двое из них в тяжелом состоянии.

Необходимо отметить, что на улице Немировича-Данченко убрали сквозной проезд, перестал работать светофор. Поток машин движется непрерывно и возможно для многих пешеходов это все еще непривычно. Пешеходный переход очень далеко от пересечения улиц.

Фото: Zakon.kz