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23:56 21.12.2021

Машина сбила сразу трех пешеходов в Алматы

ДТП, Алматы, ночь Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Немировича-Данченко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Три пешехода одновременно выбежали на проезжую часть. Движущийся в восточном направлении автомобиль Hyundai Accent сбил всех троих. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Двое из них в тяжелом состоянии.

Необходимо отметить, что на улице Немировича-Данченко убрали сквозной проезд, перестал работать светофор. Поток машин движется непрерывно и возможно для многих пешеходов это все еще непривычно. Пешеходный переход очень далеко от пересечения улиц.

ДТП, дорожная полиция

Фото: Zakon.kz

ДТП, ночь, Алматы

Фото: Zakon.kz

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