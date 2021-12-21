23:56 21.12.2021
Машина сбила сразу трех пешеходов в Алматы
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Немировича-Данченко, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Три пешехода одновременно выбежали на проезжую часть. Движущийся в восточном направлении автомобиль Hyundai Accent сбил всех троих. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Двое из них в тяжелом состоянии.
Необходимо отметить, что на улице Немировича-Данченко убрали сквозной проезд, перестал работать светофор. Поток машин движется непрерывно и возможно для многих пешеходов это все еще непривычно. Пешеходный переход очень далеко от пересечения улиц.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz