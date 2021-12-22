Почему Казахстан успешнее «выходит» из СССР, чем Украина — СМИ

Автор материала Владислав Иноземцев рассуждает о том, что термин «постсоветское пространство» утратил свое значение, как нечто единое и с течением времени раздробился на макрорегионы уже не только формально, но и функционально. Появившиеся новые центры не повторили судьбы друг друга, а пошли каждый своим путем. Государства Балтии стали частью Евросоюза, Азербайджан превратился в «младшего брата» возрождающейся Османской империи.

Но автор акцентирует внимание на другие государства, образовавшие, по его словам, две большие «периферии» России: Западную (Украина, Беларусь и Молдова) и южную (Казахстан и страны Центральной Азии). Правда, несмотря на термин «периферия», Иноземцев рассматривает их, как безусловно самостоятельные регионы.

Общего у них только то, что оба региона зажаты между активными геополитическими игроками. Украина — между Россией и Европейским союзом, Казахстан — между Россией и Китаем. На этом сходства заканчиваются. Все годы независимости страны развивались совершенно по-разному. И экономически, и политически.

Автор отмечает, что Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев сразу стал строить модель гражданской нации, не углубляя этнических и религиозных различий между казахами и русскими. Общий вектор строительства был обращен в перспективу: новая столица, привлечение в экономику иностранных инвесторов, переход на латиницу.

На Украине стали строить идентичность не на воспоминаниях о, к примеру, Данииле Галицком, единственном князе Древней Руси, боровшемся с монголами в союзе с Европой (и получившего от папы римского титул Rex Russiae), а на героизации сомнительных персонажей из недавнего прошлого, крайне раздражавших не только Россию, но и ряд украинских соседей, например поляков; идеологией стало мнение о том, что «Украина — не Россия», но советские активы, как и в соседней стране, были за бесценок распроданы будущим олигархам. Владислав Иноземцев

Сочетание политической и экономической зависимости от соседей в Казахстане посчитали очень опасным и в данный момент более 50% казахстанского экспорта приходится на страны ЕС и Великобританию, а крупнейшими иностранными инвесторами (с суммарной долей в 84%) являются США, ЕС и Великобритания. И это при таких мощных экономических соседях, как Китай и Россия.

Это дало ощутимый результат экономике страны, в то время как Украина оказалась настолько «распята» между Западом и Востоком, что даже американские политологи стали именовать ее и соседние страны не иначе как «in-betweens», пишет автор.

По мнению Владислава Иноземцева, для Казахстана важнейшей задачей стала модернизация экономики и ее количественный рост.

Да, развитие энергетического сектора шло опережающими темпами, но какими: если Россия сейчас добывает на 1,7% больше нефти и на 6,5% больше газа, чем в 1990 г., то Казахстан по итогам 2020 г. превзошел соответствующие показатели в 3,3 и 6,4 (!) раза. В России порой относятся к региону Центральной Азии как к «задворкам Евразии». Но в 1990 г. ВВП, например, Украинской ССР на две трети превышал совокупный показатель стран Среднеазиатского региона, а по выпуску промышленной продукции разрыв достигал 2,6 раза. Сегодня же, по последним данным Всемирного банка, один только Казахстан обходит Украину почти на 10% по совокупному размеру экономики и в 2,4 раза по подушевому ВВП (при этом по сравнению с данными переписи 1989 г. население Украины сократилось на 19,2%, а Казахстана – выросло почти на 17%).

Автор констатирует, что казахстанская модель новой идентичности, многосторонности и экономического роста дала возможность Нурсултану Назарбаеву выступить инициатором постсоветской экономической интеграции и дождаться момента, когда этот курс поддержала Россия, создав Таможенный союз, а позже и ЕАЭС. Украина, напротив, осталась в парадигме «или — или», что с каждым новым политическим циклом — от 2004/05 до 2014 гг. разрывало ее все больше. И в конечном итоге привело к вооруженному конфликту на своей территории.

Казахстан постепенно становится естественным экономическим лидером Центральной Азии, тогда как Украина все чаще воспринимается в мире как повод для раздоров и беспокойства. С огромной симпатией относясь к Украине и украинцам, я вполне допускаю, что по мере усиления противостояния США и Китая и в условиях озабоченности Запада событиями в исламском мире геополитическое значение «южной» периферии России скоро окажется бóльшим, чем «западной». Владислав Иноземцев

По словам Иноземцева, побывав недавно в очередной раз в Казахстане и поучаствовав в сессии «Астана клуба», дискуссионной площадки, на которой несколько десятков политиков и экспертов из Европы, Америки и Китая обсудили новые вызовы для Евразии с казахстанскими лидерами, он убедился в том, насколько удачную концепцию предложил в свое время американский политолог Параг Ханна, сформулировав свою теорию «второго мира». В книге, вышедшей более 10 лет назад, Ханна предположил, что в условиях «возобновления истории» особую роль будут приобретать государства, находящиеся на траектории экономического подъема и на пересечении зон влияния сверхдержав. От поддержки ими той или иной «современной империи» – Америки ли, Европы, Китая или России – будет зависеть региональный исход геополитических противостояний.